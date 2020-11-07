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Aktüel Trump: "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı"
Aktüel

Trump: "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı"

Yeniakit Publisher
2020-11-07 05:12:56 -
Trump: "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerle ilgili "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı. Ben de aynı iddia da bulunabilirdim. Hukuki muameleler daha yeni başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlerin kazananı henüz netleşmezken, Cumhuriyetçi başkan adayı Trump, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Trump, "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı. Ben de aynı iddiada bulunabilirdim. Hukuki muameleler daha yeni başlıyor." ifadelerini kullandı.

Seçim gecesi tüm kritik eyaletlerde üstünlüğü olduğunu ancak bir gün sonra bu avantajı "esrarengiz bir şekilde" kaybettiğini belirten Trump, bu eyaletlerde hukuki yollara başvurabilecekleri değerlendirmesinde bulundu.


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