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Aktüel Tebriz'de Ermenistan ile İran arasındaki sınır kapısının kapatılması talebiyle eylem yapıldı
Aktüel

Tebriz'de Ermenistan ile İran arasındaki sınır kapısının kapatılması talebiyle eylem yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 19:43:38 -
Tebriz'de Ermenistan ile İran arasındaki sınır kapısının kapatılması talebiyle eylem yapıldı

TAHRAN (AA) - İran'ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi Tebriz kentinde Dağlık Karabağ'daki çatışmalar nedeniyle Azerbaycan'a destek gösterisi düzenlendi.

Tarihi Tebriz Çarşısı civarında bir araya gelen göstericiler, "Karabağ bizimdir bizim olacak" "Norduz kapatılmalıdır" ve "Ermenistan'a destek cinayettir" sloganları atarak İran ile Ermenistan arasındaki Norduz Sınır Kapısı'nın kapatılmasını istedi.

Göstericiler, Ermenistan'ın sivil yerleşim bölgelerine yaptığı saldırıları da kınayarak, Azerbaycan'a destek sloganları attı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İran güvenlik güçlerinin eyleme izin vermediği ve göstericileri dağıttığı görüldü. Türklerin yoğunlukta yaşadığı İran'ın diğer şehirlerinde de eylem çağrısı yapılmıştı ancak güvenlik güçleri gösterilere izin vermedi.


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