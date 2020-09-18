TDV'den Antalya'da evi yanan 2 aileye yardım eli

ANKARA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde evleri yanan ve sokakta kalan 2 aileye Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Korkuteli İlçe Müftülüğü yetkilileri yardımcı oldu.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, eşi yıllar önce vefat eden ve Sülekler Mahallesi'nde kızıyla yaşayan Havva Gün, imam lojmanına, Büyükköy Mahallesi'nde yaşayan Hakkı Gürbilek de geçici olarak konteyner eve yerleştirildi.

Korkuteli İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Selim Yazıcı, yangında evlerini ve eşyalarını kaybeden aileleri ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcı, yaşanan üzücü olay sonrasında can kaybının olmamasına sevindiklerini, malın zamanla telafisinin mümkün olduğunu belirtti.

Yazıcı, şunları kaydetti:

"Havva hanımın yüzünün tebessüm ettiğini görmek bizleri mutlu etti. Boş olan imam lojmanını kendisine tahsis ettik. Bir evde zaruri ihtiyaç duyulan bütün eşyaları da hemen hemen tedarik ettik. Evin ihtiyacı olan buzdolabı, çamaşır makinası, ocaklı fırın, kanepe takımı, perdesi, halısı, elbise dolabı mutfak gereçleri gibi bütün bunlar Diyanet Vakfı Korkuteli Şubesinin aracılığıyla hayırseverlerimiz tarafından karşılandı. Hatta Havva hanımın nişanlı olan kızının çeyizleri de tamamen yanmıştı. Bazı hayırseverlerimiz kızımıza çeyiz olarak, buzdolabı ve birtakım çeyizlikler hediye etti."

Daha sonra Büyükköy Mahallesi'ne geçerek konteyner eve yerleştirilen Hakkı Gürbilek ve ailesini ziyaret eden Yazıcı, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti, yaraların en kısa zamanda sarılacağını ifade etti.

Yazıcı, Diyanet Vakfının dünyanın dört bir köşesindeki mağdur ve mazlumlara umut olmaya çalıştığına dikkati çekerek "Bugün bu kardeşimizin ihtiyaçlarının giderilmesi bunun en güzel örneklerinden biridir. İnşallah kısa zamanda evlerin inşası da el birliği ile yapılacaktır. Sıhhi tesisat, pencereleri bazı esnaflarımız tarafından karşılanacaktır. Başta Kur'an kursu hocalarıma, din görevlisi kardeşlerime hayri katkıda bulunan Korkuteli'nin güzel insanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.