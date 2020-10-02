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Aktüel Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 29 kişi öldü
Aktüel

Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 29 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-02 17:06:29 -
Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 29 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 29 artarak 4 bin 823'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 29 kişi yaşamını yitirdi ve 481 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 823'e, vaka sayısı da 335 bin 578'e çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 602 artarak 320 bin 348 oldu.

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