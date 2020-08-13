Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 34 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 34 artarak 3 bin 303'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 34 kişi daha yaşamını yitirdi, 1482 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı 3 bin 303'e yükselirken, vaka sayısı da 294 bin 519'a ulaştı.

Tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuşan kişi sayısı da 3 bin 124 artarak 260 bin 393 oldu.