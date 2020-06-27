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Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 37 kişi daha hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-27 18:58:51 -
Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 37 kişi daha hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1511'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 37 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 927 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1511'e, vaka sayısının 178 bin 504'e yükseldiği aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşarak taburcu edilen hasta sayısının da 1657 artarak 122 bin 128'e ulaştığı kaydedildi.

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