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Aktüel Suudi Arabistan yabancı işçiler için kefillik sistemi yerine "sözleşmeli ilişki" sistemini getirdi
Aktüel

Suudi Arabistan yabancı işçiler için kefillik sistemi yerine "sözleşmeli ilişki" sistemini getirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 21:29:03 -
Suudi Arabistan yabancı işçiler için kefillik sistemi yerine "sözleşmeli ilişki" sistemini getirdi

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan, ülkedeki ekonomik faaliyetleri güçlendirmek amacıyla yabancılara uygulanan kefillik sistemini kaldırarak yerine "sözleşmeli ilişki" sistemini getirdi.

Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki yabancı işçiler ile işveren arasındaki şartların iyileştirilmesi girişimi çerçevesinde kefillik sisteminin kaldırıldığı ve yerine "sözleşmeli ilişki" sisteminin getirildiği kaydedildi.

Yeni sistemin Mart 2021'de yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, yeni sistemle yabancı iş gücü piyasasını güçlendirmek ve ülkenin yabancılar nezdindeki çekim gücünü artırmanın hedeflendiği ifade edildi.

Ülkede uygulanan kefillik sistemi, yabancı bir işçinin çalışabilmesi için belli bir ücret karşılığında kendisine kefalet verecek bir Suudi Arabistan vatandaşı bulması esasına dayanıyor. Kefili olmayan kişi ülkede çalışma izni alamıyor.

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