Sudan Ortaklık Konferansı'nda 1,8 milyar dolar bağış sözü verildi

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının sebep olduğu ekonomik ve sağlık krizinin zorluklarıyla mücadelesi ve ülkenin yeniden inşası için Sudan'a 1,8 milyar dolar bağış taahhüdünde bulunulduğunu bildirdi.

Maas, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Sudan Ortaklık Konferansı'ndaki konuşmasında, Sudan'da hükümetin demokratik reformlarını överek, Almanya'nın ülkeye desteğinin devam edeceğini söyledi.

Konferansta Sudan ile kalıcı bir siyasi ortaklık oluşturulduğunu belirten Heiko Maas, konferansın ülkenin yeniden inşa edilmesi için Sudan ile uluslararası toplum arasında iş birliği için yeni bir sayfa açtığını söyledi.

Kovid-19 salgının sebep olduğu ekonomi ve sağlık krizinin zorluklarıyla mücadelesi ve ülkenin yeniden inşası için Sudan'ın acil ihtiyacı olan finansal desteğin de sağlandığını anlatan Maas, konferansta Sudan için 1,8 milyar dolar bağış taahhüdünde bulunulduğunu bildirdi.

Dünya Bankası tarafından Sudan'a 400 milyon dolara kadar ilave finans sağlanacağını bildiren Heiko Maas, "Bu gerçekten harika. Teşekkür ederiz. Sudan'daki insanlar bunu hak ediyor." dedi.

Mass, Sudan'ın uluslararası finans sistemine yeniden entegre olması için kapıların yeniden açıldığını belirterek, bazı ülkelerin Sudan'ın borçlarının hafifletilmesi konusunda hazır olduklarını beyan ettiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı "Sudan Ortaklık Konferansı", Almanya, AB, BM ve Sudan'ın ortak ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.