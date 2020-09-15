Netanyahu'nun oğlundan Filistinli Devabişe ailesini katleden fanatik Yahudiye destek

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da 2015 yılında Filistinli Devabişe ailesinin evini kundaklayarak biri bebek 3 kişinin ölümüne neden olan fanatik Yahudi yerleşimcinin "masum" olduğunu iddia etti.

Aşırı sağ görüşleriyle sık sık İsrail basınında gündem olan oğul Netanyahu'dan bu kez de 18 aylık Ali Devabişe, baba Saad ve anne Riham'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kundaklama saldırısının faili fanatik Yahudi yerleşimci Amiram Ben-Uliel'e destek geldi.

Netanyahu, "Honenu" isimli aşırı sağcı derneğin Ben-Uliel'in yasal savunmasında harcanması için düzenlediği yardım kampanyasının tweetini kendi hesabından paylaştı.

Gelen eleştirilere verdiği cevapta Netanyahu, Ben-Uliel'in "suçsuz olduğunu" ve delillerin İsrail gizli servisince "uydurulduğunu" ileri sürdü.

- Yardım kampanyasına 138 bin dolar bağış yapıldı

İsrail mahkemesinin dün 3 kez ömür boyu hapse mahkum ettiği Ben-Uliel'in hukuki savunmasına harcanması için düzenlenen ve Yair Netanyahu'nun da destek verdiği yardım kampanyasına şu ana kadar 138 bin dolar bağış yapıldı.

Devabişe ailesinin katledildiği kundaklamaya karışan terörist için düzenlenen yardım kampanyası dün başlamıştı.

- Ne olmuştu?

Devabişe ailesinin Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde bulunan evi, 31 Temmuz 2015 sabahı fanatik Yahudi yerleşimciler tarafından ateşe verilmişti.

Olayda ailenin 18 aylık bebeği Ali Devabişe yanarak evde hayatını kaybetmiş, anne, baba ve 4 yaşındaki Ahmed ise ağır yaralanmıştı.

Filistin'de ve uluslararası toplumda büyük infiale yol açan saldırının ardından, baba Saad (31) ve anne Riham Devabişe (28) de tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirmiş, kundaklamadan tek sağ kurtulan kişi olan Ahmed ise vücudunun yüzde 60'ı yandığı için uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

Belde sakinleri, saldırının 10'dan fazla Yahudi yerleşimci tarafından gerçekleştirildiğini söylese de davada tek sanık olarak Ben-Uliel kalmıştı.









