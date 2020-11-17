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Aktüel Mısır'daki El-Ezher, İsrail’in Kudüs’teki yeni yasa dışı yerleşim birimleri planını kınadı
Aktüel

Mısır'daki El-Ezher, İsrail’in Kudüs’teki yeni yasa dışı yerleşim birimleri planını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 12:26:19 -
Mısır'daki El-Ezher, İsrail’in Kudüs’teki yeni yasa dışı yerleşim birimleri planını kınadı

KAHİRE (AA) - Mısır’daki El-Ezher Kurumu, İsrail'in işgal altındaki Kudüs topraklarında yeni yerleşim birimleri inşa etme girişimlerini kınadı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in yeni yasa dışı yerleşim planı "siyonist terörü" şeklinde nitelendirilerek, uluslararası topluma "Filistin topraklarında yapılacak olan siyonist yerleşim birimlerini engelleme" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gaspçı siyonist varlığın, Filistin’de demografik yapıyı ve Filistinlilerin kimliğini değiştirmek amacıyla işgal altındaki Kudüs topraklarında 1257 yeni yerleşim birimi inşa teklifini şiddetle kınıyoruz."

Açıklamaa, baskı altındaki Filistin halkına ve kutsal mekanları özgürleştirme çabasına Ezher’in tam destek verdiği vurgulandı.

İsrail Planlama ve Toprak Kurumu, 15 Kasım Pazar günü işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Givat HaMatos Yahudi yerleşim birimine 1257 konutun inşa edilmesi için ihale açmıştı.

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