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Aktüel

Mısır'da Kovid-19 önlemleri sonrası camiler yeniden ibadete açıldı

- Kovid-19 önlemleri kapsamında kapatılan kiliseler ise iki hafta sonra açılacak

Yeniakit Publisher
2020-06-27 22:00:47 -
Mısır'da Kovid-19 önlemleri sonrası camiler yeniden ibadete açıldı

İSTANBUL (AA) - Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde yaklaşık 3 ay önce kapatılan camiler bugün tekrar açılırken, kiliselerin açılışı iki hafta ertelendi.

Mısır Vakıflar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde kapatılmasının ardından camilerin sabah namazından itibaren ibadete açıldığı belirtildi.

Başkent Kahire'nin yanı sıra diğer bazı illerdeki camilerde cemaatin namaz kılarken çekilmiş fotoğraflarına yer verilen açıklamada, cemaatin özellikle maske takma ve sosyal mesafeyi koruma gibi Kovid-19 önlemlerine uyduğu kaydedildi.

Öte yandan, Manastırlar ve Rahiplik Konsülü de Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle Kahire ve İskenderiye'deki kiliselerin açılışını 2 hafta erteleme kararı aldı.

Mısır'da 21 Mart'ta, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelindeki tüm camilerde cuma ve vakit namazları ile kiliselerde ayinlere ara verilmesi kararlaştırılmıştı.

Son verilere göre Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 2 bin 620, vaka sayıları 62 bin 755'e yükselirken, iyileşen hasta sayısı 16 bin 737'ye ulaştı.

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