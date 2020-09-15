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Aktüel Mısır ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Mısır ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:34:20 -
Mısır ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Mısır'da 5 bin 661'e, Tunus'ta 117'ye yükselirken, Gazze'de vaka sayıları arttı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 13 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 168 kişinin enfekte olduğu, 808 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının, 5 bin 661'e, vakaların 101 bin 177'ye, iyileşenlerin de 84 bin 969'a çıktığı aktarıldı.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 747 kişinin enfekte olduğu, 184 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 117'ye, vakaların 7 bin 382'ye çıktığı, sağlığına kavuşanların sayısının 2 bin 175'e yükseldiği ifade edildi.

- Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 79 kişinin daha enfekte olduğunu duyurdu.

Son rakamlarla vaka sayısının 2 bin 6'ya, iyileşenlerin sayısının 303'e çıktığı Gazze'de, virüs kaynaklı can kaybının ise 15 olduğu hatırlatıldı.

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