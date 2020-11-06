  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Lübnan eski Dışişleri Bakanı Basil, ABD'nin yaptırım listesine alınmaktan korkmadığını söyledi
Aktüel

Lübnan eski Dışişleri Bakanı Basil, ABD'nin yaptırım listesine alınmaktan korkmadığını söyledi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 23:52:36 -
Lübnan eski Dışişleri Bakanı Basil, ABD'nin yaptırım listesine alınmaktan korkmadığını söyledi

BEYRUT (AA) - ABD'nin yaptırım listesine aldığı Lübnan eski Dışişleri Bakanı Cibran Basil, yaptırımların kendisini korkutmadığını belirtti.

Hizbullah'ın müttefiki Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi lideri Basil, Twitter hesabından ABD'nin kendisini yaptırım listesine almasına dair yaptığı açıklamada, "Ne yaptırımlar beni korkutur ne de sözler beni cezbeder. Kendim için Lübnan'ı feda etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Lübnan medyasında da Basil'in söz konusu yaptırımlara ilişkin 8 Kasım Pazar günü açıklamalarda bulunacağı yönünde haberler yer aldı.

ABD Hazine Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, eski Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Açıklamada, Bakanlığın, Basil'e ait ABD'deki tüm varlıklarını dondurduğunu, bununla birlikte dolar cinsinden işlem yapan Lübnan bankalarından ülkedeki tüm varlıklarını da dondurmalarını istediği ifade edildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada söz konusu yaptırımların, "Basil'in yolsuzluğa ve Hizbullah ile ilişkilere karışması kapsamında uygulandığını" ifade etti.

Şii Emel Hareketi mensubu eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ile Hristiyan Marada Partisi mensubu eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yusuf Finyanus Hizbullah'a destek verdikleri gerekçesiyle 8 Eylül'de ABD yönetimi tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Peşmerge komutanı: Emir gelirse PKK’yı 3 dakikada bitiririz
Gündem

Peşmerge komutanı: Emir gelirse PKK’yı 3 dakikada bitiririz

PKK'lı teröristlerin Irak'ın Duhok kentinde Peşmerge güçlerini hedef alan saldırılarının ardından açıklama yapan Peşmerge komutanı Şirvan Ba..
Mehmet Kapukaya Hoca Müslümanları uyardı: Bunu yapan insanlar lanetlenmiştir
Gündem

Mehmet Kapukaya Hoca Müslümanları uyardı: Bunu yapan insanlar lanetlenmiştir

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Din İşleri Yüksek Kurulu eski üyesi Mehmet Kapukaya Hoca, bir kimseye iftira atmanın İslam'a göre hükmünü anlattı..
Seçimdeki ABD'ye şok haber!
Dünya

Seçimdeki ABD'ye şok haber!

Seçim atmosferinin yaşandığı ABD'de şimdiye kadarki en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay