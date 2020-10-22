  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Libyalı taraflar arasında Tunus'ta yürütülecek müzakereler 9 Kasım'da başlayacak
Aktüel

Libyalı taraflar arasında Tunus'ta yürütülecek müzakereler 9 Kasım'da başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-22 18:09:57 -
Libyalı taraflar arasında Tunus'ta yürütülecek müzakereler 9 Kasım'da başlayacak

TUNUS (AA) - Tunus Dışişleri Bakanlığı, ev sahipliği yapacağı Libya müzakerelerinin 9 Kasım'da başlayacağını duyurdu.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, bugün video konferans aracılığıyla, Cezayir, Moritanya, Fas, Tunus, Libya, Malta, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz ve uluslararası temsilcilerin yer aldığı 5+5 Batı Akdeniz Diyaloğu toplantısına katıldı.

Toplantıdaki katılımcı ülkeler, Libyalı taraflar arasında Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde krize kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla 9 Kasım'da gerçekleştirilecek müzakerelere ev sahipliği yapacağı için Tunus'u tebrik etti.

Açıklamaya göre Cerendi, ülkesinin "Libya'da tarafların ortak ateşkes çağrısının ve dış müdahale olmaksızın BM'nin himayesinde Libyalıların-Libyalılarla diyaloğuyla elde edilecek kalıcı bir siyasi çözümün destekçisi" olduğunu vurguladı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile ülkedeki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi heyetleri arasında Fas'ın Buznika kentinde "Libya Diyalog Toplantıları" başlıklı iki ayrı turda görüşmeler yapıldı. Tarafların, Libya'daki üst düzey devlet kurumlarına yapılacak atamalardaki kriterler üzerine anlaştığı duyuruldu.

Fas'ta 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı'dan oluşuyor.

Aynı şekilde, yakın dönemde Mısır'da siyasi müzakereler ve Cenevre'de de kalıcı ateşkes ve güvenlik meselelerini görüşmek üzere askeri heyetlerden oluşan 5+5 görüşmeleri yürütülmüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Tunus'ta yapılacak görüşmelere ilişkin yazılı açıklamasında, söz konusu diyalog toplantılarının, Montrö görüşmelerinden çıkan tavsiyelerin yanı sıra Fas ve Mısır'da varılan uzlaşılar dahil, Libyalılar arasındaki son istişarelerde sağlanan ilerlemeye dayanacağını kaydetmişti.

Darbeci lider Halife Hafter'in Nisan 2019'da milislerine başkenti ve yönetimi ele geçirmek için saldırı emri vermesiyle istikrarsızlıkla boğuşan Libya şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Birleşmiş Milletler nezdinde Libya'nın meşru temsilcisi Libya hükümetine bağlı güçlerin Hafter ve uluslararası müttefiklerini bu yılın nisan mayıs aylarında Trablus ve ülkenin batısından uzaklaştırmasıyla, siyasi çözüm arayışları ve müzakereler yeniden ivme kazanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle bir şey savaş tarihinde görülmedi! Aynı anda binden fazla SİHA'yla saldırdılar
Dünya

Böyle bir şey savaş tarihinde görülmedi! Aynı anda binden fazla SİHA'yla saldırdılar

Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, Azerbaycan'ın kendilerinden 12 kat daha fazla olduğunu ve böyle bir şeyin sava..
Tarihi seçime ramak kala ortalık fena karışacak! 14 yaşında bir kızla gayrimeşru ilişki skandalı
Dünya

Tarihi seçime ramak kala ortalık fena karışacak! 14 yaşında bir kızla gayrimeşru ilişki skandalı

ABD’de başkanlık seçimleri öncesi ortalığı karıştıracak iddia ortaya atıldı. Joe Biden'ın oğlu için 14 yaşında bir kızla gayrimeşru ilişki i..
Kaymakam, CNN muhabirini canlı yayında fena bozdu
Aktüel

Kaymakam, CNN muhabirini canlı yayında fena bozdu

İstanbul'da Hezarfen Havaalanı'ndan havalanan ve Büyükçekmece'de düşen uçakla ilgili Büyükçekmece Kaymakamı Mehmet Özel'den olaya ilişkin bi..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay