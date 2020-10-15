  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Libya ordusu: Hafter milisleri, ateşkesi yeniden ihlal etti
Aktüel

Libya ordusu: Hafter milisleri, ateşkesi yeniden ihlal etti

Yeniakit Publisher
2020-10-15 12:38:41 -
Libya ordusu: Hafter milisleri, ateşkesi yeniden ihlal etti

TRABLUS (AA) - Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin, ülkedeki ateşkesi yeniden ihlal ederek ordu birliklerine 4 grad (BM-21) füzesi ile saldırdığını duyurdu.

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, basına yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin, Sirte'nin batısındaki Buveyrat el-Hassun mevkiinde konuşlanan kuvvetlere grad füzeleriyle saldırı düzenlediğini kaydetti.

Dırah, saldırıda ölen veya yaralanan olmadığını kaydetti.

- Beşinci ihlal

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos'ta ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen Hafter güçleri, ilk olarak 27 Ağustos'ta 12 füze ile düzenlediği saldırıdan bu yana 5'inci kez ateşkesi ihlal etti. Ordu kaynakları, bu saldırılarda şimdiye kadar zayiat yaşanmadığını aktardı.

Kalıcı bir ateşkes kapsamında, Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, paralı askerlerin ülkeyi terk etmesi ve Başkanlık Konseyi ile genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması öngörülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prens Selman'dan şaşkına çeviren Türkiye talimatı!
Dünya

Prens Selman'dan şaşkına çeviren Türkiye talimatı!

Uluslararası arenada her fırsatta Türkiye’nin karşısında yer alan Suudi Arabistan, Türk ürünlerine ambargo uygulamasının ardından şimdi de v..
Uzman isim açıkladı: Yunanistan Türk SİHA'larına karşı T-6A'ları kullanacak
Gündem

Uzman isim açıkladı: Yunanistan Türk SİHA'larına karşı T-6A'ları kullanacak

Havacılık gazetecisi Tolga Özbek, Doğu Akdeniz'de provokasyon peşinde koşan Yunanistan'ın Türk SİHA'larına karşı envanterinde bulunan pervan..
Selvi yazdı: Erdoğan çok net ifadeler kullandı, istifasını istedi!
Siyaset

Selvi yazdı: Erdoğan çok net ifadeler kullandı, istifasını istedi!

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe iması iddialarıyla tepkileri üzerine çeken AYM üyesi Engin Yıldırım için çok..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay