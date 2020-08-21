Libya İçişleri Bakanı Başağa'dan ateşkesin ardından Mısır ile "dayanışma" vurgusu

TRABLUS (AA) - Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’in bugün duyurduğu ateşkes kararını "takdiri hak eden ulusal bir kazanım" şeklinde değerlendirdi.



Başağa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dost ve kardeş ülkelerin destek ve gözetiminde varılan ateşkes anlaşması takdiri hak eden ulusal bir kazanımdır. ABD, Avrupa, Türkiye, Mısır, Katar ve BM ile dayanışmayı geliştirmeyi umuyoruz. Hep birlikte, müttefik ve kardeşlerimizi Libya'da birlikte çalışmak için bir araya getirecek milli bir ruhla müreffeh bir geleceği gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.



- Mısır vurgusu dikkati çekti



Bakan Başağa'nın, "dayanışmayı umduklarını" belirttiği ülkelere, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetine karşı ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'i destekleyen Mısır'ı da dahil etmesi dikkati çekti.



Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi resmi Facebook hesabından bugün yaptığı açıklamada, "Libya topraklarında derhal ateşkes uygulanması ve askeri operasyonların durdurulması yönündeki açıklamalardan memnuniyet duyduğunu" kaydetmişti.



Ateşkesin Libya’da istikrarın korunması ve siyasi çözümün sağlanması için önemli bir adım olduğunu kaydeden Sisi, ateşkesin uygulanabilmesi için Sirte ve Cufra’nın silahsız bölge ilan edilmesinin gereğine işaret etti.



Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Sahil'in başkanlığını yaptığı Tobruk Temsilciler Meclisi, geçen ay Sisi yönetiminden, uluslararası toplum tarafından tanınan hükümete karşı Libya'ya askeri müdahalede bulunma çağrısı yapmıştı. Çağrı üzerine Mısır Meclisi de Sisi’ye müdahalede bulunma yetkisi vermiş, Libya krizinde gerilim yükselmişti.







