  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Libya İçişleri Bakanı Başağa'dan ateşkesin ardından Mısır ile "dayanışma" vurgusu
Aktüel

Libya İçişleri Bakanı Başağa'dan ateşkesin ardından Mısır ile "dayanışma" vurgusu

Yeniakit Publisher
2020-08-21 22:43:30 -
Libya İçişleri Bakanı Başağa'dan ateşkesin ardından Mısır ile "dayanışma" vurgusu

TRABLUS (AA) - Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’in bugün duyurduğu ateşkes kararını "takdiri hak eden ulusal bir kazanım" şeklinde değerlendirdi.

Başağa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dost ve kardeş ülkelerin destek ve gözetiminde varılan ateşkes anlaşması takdiri hak eden ulusal bir kazanımdır. ABD, Avrupa, Türkiye, Mısır, Katar ve BM ile dayanışmayı geliştirmeyi umuyoruz. Hep birlikte, müttefik ve kardeşlerimizi Libya'da birlikte çalışmak için bir araya getirecek milli bir ruhla müreffeh bir geleceği gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

- Mısır vurgusu dikkati çekti

Bakan Başağa'nın, "dayanışmayı umduklarını" belirttiği ülkelere, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetine karşı ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'i destekleyen Mısır'ı da dahil etmesi dikkati çekti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi resmi Facebook hesabından bugün yaptığı açıklamada, "Libya topraklarında derhal ateşkes uygulanması ve askeri operasyonların durdurulması yönündeki açıklamalardan memnuniyet duyduğunu" kaydetmişti.

Ateşkesin Libya’da istikrarın korunması ve siyasi çözümün sağlanması için önemli bir adım olduğunu kaydeden Sisi, ateşkesin uygulanabilmesi için Sirte ve Cufra’nın silahsız bölge ilan edilmesinin gereğine işaret etti.

Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Sahil'in başkanlığını yaptığı Tobruk Temsilciler Meclisi, geçen ay Sisi yönetiminden, uluslararası toplum tarafından tanınan hükümete karşı Libya'ya askeri müdahalede bulunma çağrısı yapmıştı. Çağrı üzerine Mısır Meclisi de Sisi’ye müdahalede bulunma yetkisi vermiş, Libya krizinde gerilim yükselmişti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Afganistan’da patlama! 5 ölü
Dünya

Afganistan’da patlama! 5 ölü

Afganistan’ın batısındaki Gor vilayetinde patlamada 5 sivil hayatını kaybetti. Patlamanın Taliban tarafından yapıldığı öne sürüldü...
CHP'li Selin Sayek Böke'den akla ziyan 'müjde' açıklaması
Siyaset

CHP'li Selin Sayek Böke'den akla ziyan 'müjde' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinde doğalgaz rezervi bulduğu müjdesini vermesi beklenirken CHP'den akla ziyan bir aç..
Bakan Dönmez açıkladı! İki ismi tehdit ettiler
Gündem

Bakan Dönmez açıkladı! İki ismi tehdit ettiler

Karadeniz'de doğalgaz bulunmasının detaylarını anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sondaj gemilerinde görev yapan 2 Avrup..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı