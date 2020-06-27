Libya Dışişleri Bakanlığı: Wagner milisleri bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ediyor

TRABLUS (AA) - Libya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaşan "terör ve suç unsurlarının" bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hafter milislerinin saflarında savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner, Sudanlı Cancavid milisleri ve diğer terör gruplarının bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ettiği"ne dikkat çekildi.

Açıklamada, Libya hükümetinin, ülkeyi paralı askerlerden ve onları destekleyenlerden temizlemek için operasyonlarına devam ettiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı, Libya'da petrol şirketi bulunan tüm ülkeleri, "paralı askerlerin ihlallerini ve onları destekleyen ülkeleri ifşa etme ve onlara uluslararası yaptırım uygulama" konusunda kendisine destek olmaya çağırdı.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa da bugün yaptığı açıklamada, Wagner paralı askerlerinin, petrol sahalarını ele geçirmesinin, ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini belirtmişti.

Başağa bu açıklamaları, Rus ve diğer uyruklardan yabancı paralı askerlerin Şerara Petrol Sahası'na girmesinin ardından yapmıştı.

- Şerara Petrol Sahası

Fizan bölgesindeki "kara altın madeni" olarak kabul edilen Şerara Petrol Sahası, ülkenin tek başına en fazla ham petrol üretim kapasitesine sahip petrol kuyusu olarak öne çıkıyor.

Libya ordusunun, Halife Hafter'e bağlı milislere karşı son dönemde elde ettiği başarıların ardından Şerara Petrol Sahası'nda üretim yeniden başlamış ancak bölgede Hafter yanlısı silahlı bir grup üretimi yeniden durdurmuştu.

Libya'da petrol üretim tesislerinin kapalı kalmasından dolayı toplam kaybın 5 milyar 269 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.