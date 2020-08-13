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Aktüel

Kuveyt'te tutuklu 13 İranlı mahkum ülkelerine iade edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-13 18:51:44 -
Kuveyt'te tutuklu 13 İranlı mahkum ülkelerine iade edildi

İSTANBUL (AA) - İran, Kuveyt'te tutuklu 13 İranlı mahkumun ülkeye iade edildiğini açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mahmud Abbasi, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Abbasi, "Yasa dışı yollarla Kuveyt'e girme ve bu ülkede uyuşturucu satma gibi suçlara bulaşmış 13 İranlı mahkum ülkeye getirildi." dedi.

Söz konusu kişilerin mahkumiyet sürelerini İran'da tamamlayacaklarını dile getiren Abbasi, mahkumların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçirildiklerini ve iki hafta karantinada kalacaklarını kaydetti.

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