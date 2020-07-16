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Aktüel

Kuveyt ve Yemen'de uçuşlar yeniden başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-16 18:20:49 -
Kuveyt ve Yemen'de uçuşlar yeniden başlıyor

İSTANBUL (AA) - Kuveyt'in Jazeera Hava Yolları şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 ay önce askıya aldığı uçuşların, ağustos ayından itibaren başlayacağını açıklarken, Yemen'de de uçuşların başladığı duyuruldu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, ilk etapta İstanbul, Abu Dabi, Amman ve Beyrut başta olmak üzere 20 rotanın belirlendiği seferler için 6 aylık uçuş planının hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, gelen yoğun talep üzerine uçuşların başlatıldığı belirtilirken, yolcuların sağlığının korunması için bütün önlemlerin alındığı ifade edildi.

Ülkedeki iki özel hava yolu şirketinden biri olan Jazeera, Kuveyt'in Kovid-19'un yayılmasını engelleme önlemleri kapsamında 12 Mart'ta uçuşlarını geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Kuveyt'te Bakanlar Kurulu, geçen ay, ticari uçuşların yüzde 30 oranında, sağlık önlemleri gözetilerek ağustos ayının başında yeniden başlaması yönünde karar almıştı.

- Yemen'de de uçuşlar başladı

Öte yandan Yemen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada iç ve dış hat uçuşlarının yeniden başladığı belirtildi.

Ulusal Acil Durum Yüksek Komitesi kararıyla Yemen'in çeşitli havaalanlarında uçuşların dün itibarıyla başladığı aktarıldı.

Bu kararın, Husilerin kontrolü altındaki Sana, Taiz ve Hudeyde havalimanlarını kapsamadığı öğrenildi.

Yemen hükümeti virüsün yayılmasını engellemek için ülkedeki bütün havaalanlarında insani yardım uçuşları dışındaki tüm uçuşların 14 Mart'ta durdurulduğunu açıklamıştı.



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