Kuveyt Emiri Nevvaf'tan "Merhum Emir Sabah'ın yolundan gideceğiz" mesajı

KUVEYT (AA) - Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir, vefat eden Emir Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın yolundan gideceğini söyledi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Meclisin açılışında konuşan Şeyh Nevvaf, "Son zamanlarda çok zor, kritik olaylara tanık olduk. Bir baba, bir lider olan emirimizi kaybettik. Milleti, vatanı ve insanlık için yaptıklarına karşılık Allah onu en güzel şekilde ödüllendirsin. Biz de onun yolundan yürüyeceğimizi ve onun yaklaşımını sürdüreceğimizi teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Emir Şeyh Nevvaf, konuşmasında ayrıca ulusal birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 29 Eylül Salı günü 91 yaşında hayatını kaybetmiş, Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni emiri olduğunu duyurmuştu.