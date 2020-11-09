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Aktüel Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 3 terörist yakalandı
Aktüel

Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 3 terörist yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 11:03:30 -
Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 3 terörist yakalandı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kent merkezinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda, 3 teröristin yakalandığı açıklandı.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezindeki Panca Ali semtinde bir adrese düzenlenen baskında 3 DEAŞ mensubunun yakalandığını söyledi.

Yaklaşık 2 haftadan bu yana söz konusu teröristlerin takip edildiğine dikkat çeken Nuri, baskının polis ve acil müdahale gücü tarafından yapıldığını aktardı.

Nuri, sorgulama sırasında teröristlerin daha önce kent merkezi ve kırsallarında 13 terör eylemine katıldıklarını itiraf ettiklerini kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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