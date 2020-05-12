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Kerkük'te Kovid-19 nedeniyle 325 imar projesi durduruldu

Yeniakit Publisher
2020-05-12 15:25:58 -
Kerkük'te Kovid-19 nedeniyle 325 imar projesi durduruldu

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 325 imar projesinin durdurulduğu belirtildi.

Kerkük Vali Yardımcısı Ali Hummadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle 100'ü kent merkezi, 225'i ilçe ve kasabalarda olmak üzere Kerkük'te 325 imar projesinin durdurulduğunu söyledi.

Projelerin kentin alt yapı, imar ve yeniden kalkınma planından oluştuğuna dikkati çeken Hummadi, projelerin durdurulmasıyla birlikte yaklaşık 10 bin kişinin de işsiz kaldığını aktardı.

Kerkük'te 2020 yılını imar ve kalkınma projeleri yılı ilan etmeyi hedeflediklerini aktaran Hummadi, koronavirüs salgınının sona ermesinden hemen sonra hedeflerini gerçekleştirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Kovid-19 önlemleri kapsamında Kerkük'te 16 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, vilayetin tüm giriş-çıkışları kapatılmıştı.

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