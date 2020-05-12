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Aktüel

Katar'da yaklaşık 50 günün ardından döviz büroları yeniden açıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 12:21:39 -
Katar'da yaklaşık 50 günün ardından döviz büroları yeniden açıldı

DOHA (AA) - Katar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında günlerdir kapalı olan döviz büroları yeniden açıldı.

Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, büroların yeniden açılmasına, koruyucu tedbirlere uyulması şartı getirildiği belirtildi.

Bürolara belirli sayıda müşterinin girmesine izin verileceği ve öncesinde ateş ölçümü yapılacağı aktarılan açıklamada, müşterilere ayrıca maske takma ve sosyal mesafeyi koruma zorunluluğu getirildiği ifade edildi.

Döviz bürolarının günlük 8 saat hizmet vereceği kaydedilen açıklamada, tedbirlere uyulmadığı tespit edilen yerler için yasal işlem başlatılacağına dikkat çekildi.

Katar'daki döviz büroları Kovid-19 tedbirleri kapsamında 26 Mart'ta kapatılmıştı.

Son verilere göre, Katar'da virüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 23 bin 623'e yükseldi.

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