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Aktüel

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 16 bini aştı

- Hayatını kaybedenlerin sayısı 225'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-05-01 21:35:59 -
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 16 bini aştı

KUDÜS (AA) - İsrail'de tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 16 bin 101'e ulaşırken, can kaybı 225'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 3 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 225'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, 155 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 16 bin 101'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 105'inin durumunun ağır olduğu, 8 bin 758 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

- Kovid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında eğitime ara verilen okullar pazar gününden itibaren kademeli olarak açılacak.

Ülkede ayrıca alışveriş merkezleri ve semt pazarları dışında yer alan dükkanların açılmasına da izin verilmişti.

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