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Aktüel İsrail'de geliştirilen Kovid-19 aşısı insanlar üzerinde denenmeye başlandı
Aktüel

İsrail'de geliştirilen Kovid-19 aşısı insanlar üzerinde denenmeye başlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 15:00:48 -
İsrail'de geliştirilen Kovid-19 aşısı insanlar üzerinde denenmeye başlandı

KUDÜS (AA) - İsrail'de geliştirilen potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının birinci aşama klinik denemelerine geçildi.

İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve "Brilife" adı verilen Kovid-19 aşısı, gönüllü 2 kişiye enjekte edildi.

Aşının birinci aşama klinik denemelerinde yaşları 18 ile 55 arasında değişen 80 gönüllüye aşının enjekte edileceği ve sürecin bir ay süreceği belirtiliyor.

Brilife'ın klinik denemelerinde ikinci aşamaya aralık ayında geçilmesi ve yaşları 18 ile 85 arasında değişen 1000 gönüllüye uygulanması hedefleniyor.

Üçüncü aşamaya ise Nisan-Mayıs 2021'de geçilmesi 30 bin kişinin üzerinde aşının denenmesi planlanıyor.

Brilife'ın üç klinik testi de geçmesi halinde aşının gelecek yıl yaz ayında kullanıma hazır olacağı ifade ediliyor.

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 314 bin 535 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 2 bin 541 kişi hayatını kaybetti.



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