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Aktüel İsrail İstihbarat Bakanı Cohen: "Sudan ile normalleşmeye çok yakınız"
Aktüel

İsrail İstihbarat Bakanı Cohen: "Sudan ile normalleşmeye çok yakınız"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 14:05:27 -
İsrail İstihbarat Bakanı Cohen: "Sudan ile normalleşmeye çok yakınız"

KUDÜS (AA) - İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, Sudan’ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye çok yakın olduğunu söyledi.

Cohen, İsrail’in Kanal 13 televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD’nin Sudan’ı terörizmi destekleyen ülkeler listesinden çıkarma niyetine eş zamanlı olarak Tel Aviv ile Hartum yönetimleri arasında da normalleşmenin çok yakın olduğunu belirtti.

İstihbarat Bakanı Cohen, "Sudan ile normalleşmeye çok yakınız." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in ardından Sudan'ın da İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığını yazmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, ABD'li terör kurbanları ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödemesi halinde Sudan'ı "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkaracağını duyurmuştu.

Sudan yönetimi de 20 Ekim'de Washington yönetiminin talep ettiği 335 milyon dolarlık tazminatı transfer ettiğini açıklamıştı.

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