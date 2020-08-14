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Aktüel

İsrail güçleri Gazze'de bir balıkçıyı yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 15:29:21 -
İsrail güçleri Gazze'de bir balıkçıyı yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi sahilinde bir balıkçıyı ateş açarak yaraladı.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze sahilinde Filistinli balıkçılara ateş açtığını belirtti.

Ayaş saldırıda, 20 yaşındaki balıkçı Gays Alyan Ebu Avn'ın plastik mermiyle yaralandığını ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

İsrail askerleri, sınır ihlali yaptıkları iddiasıyla sık sık Filistinli balıkçılara ateş açıyor, gözaltına alıyor veya teknelerine el koyuyor.

Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi geçimini balıkçılıkla sağlıyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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