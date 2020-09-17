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Aktüel İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı
Aktüel

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 13:26:29 -
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında Filistinli bir aileye ait evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Ramallah'a bağlı Beyt Sira köyüne iş makinalarıyla baskın düzenledi. Filistinli Muhammad İsmail Ankavi'ye ait ev, İsrail güçleri tarafından iş makinalarıyla yıkıldı.

İsrail makamlarının söz konusu yeri "C bölgesi" olarak değerlendirdiği, evi de "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktığı ifade edildi.

Öte yandan Ankavi, evinin yıkım emrinin İsrail makamları tarafından kendisine 2 ay önce iletildiğini ve kararın iptali için İsrail mahkemesine başvurduğunu belirtti.

Ankavi, mahkemenin yasal sürecin devam etmesi nedeniyle yıkımın ertelenmesine karar verdiğini ancak buna rağmen yuvasının yıkıldığını dile getirdi.

- 40 eve daha yıkım emri

İsrail makamlarının, aynı bölgede bulunan 40 evin daha "ruhsatsız" inşa edildiği gerekçesiyle yıkılması için mülk sahiplerine talimat gönderdiği aktarıldı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.


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