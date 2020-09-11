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Aktüel İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk 4 Filistinliyi yaraladı
Aktüel

İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk 4 Filistinliyi yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 20:06:16 -
İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk 4 Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahalesinde biri çocuk 4 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Filistinliler, cuma namazı sonrası El-Halil kentinde ve Kalkiya'nın Kefr Kaddum beldesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

El-Halil'deki gösteride İsrail güçleri, 14 yaşındaki Filistinli bir çocuğu yüzünden plastik mermiyle yaraladı.

Kefr Kaddum'daki gösteride ise 3 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığı, çok sayıda göstericinin de atılan gazdan etkilendiği belirtildi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen protestolara, İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

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