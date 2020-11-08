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Aktüel İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı
Aktüel

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 11:23:24 -
İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi vurarak yaraladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, El Halil kentine bağlı El-Favvar Mülteci Kampı yakınında bir Filistinlinin İsrail askerlerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

Filistinlinin İsrail askerlerince vurulduğu ve yaralı halde hastaneye kaldırıldığı, olayda İsrail güçlerinden yaralanan olmadığı kaydedildi.

Yaralanan Filistinlinin sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken, olaya ilişkin Filistin makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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