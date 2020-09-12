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Aktüel İsrail-Bahreyn anlaşması sonrası iki ülke Dışişleri Bakanları telefonda görüştü
Aktüel

İsrail-Bahreyn anlaşması sonrası iki ülke Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-12 18:10:38 -
İsrail-Bahreyn anlaşması sonrası iki ülke Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

KUDÜS (AA) - İlişkileri normalleştirme anlaşmasına varılmasının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife telefonda görüştü.

Yerel basında yer alan haberlere göre, İsrail ile Bahreyn arasında dün varılan normalleşme anlaşmasının ardından Dışişleri Bakanları arasında ilk görüşme gerçekleşti.

Ashkenazi ile Al Halife görüşme sırasında, bölgedeki barış ve istikrarı desteklemek için ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Filistin Kurtuluş Örgütü, Bahreyn ile İsrail arasında varılan anlaşmayı "Filistin davasına indirilmiş bir başka hain bıçak darbesi" şeklinde nitelendirmişti.

Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.

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