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Aktüel İspanya, yolsuzluktan yargılanan İranlı banka müdürünü ülkesine iade etti
Aktüel

İspanya, yolsuzluktan yargılanan İranlı banka müdürünü ülkesine iade etti

- İran'da öğretmenler fonundaki parayı zimmetine geçirmekle suçlanan müdür, İspanya tarafından ülkesine iade edildi - Ülkede yolsuzluk suçlamalarıyla hapse mahkum edilen bir kişi ilk kez Avrupa'dan İran'a iade edilmiş oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-15 13:01:26 -
İspanya, yolsuzluktan yargılanan İranlı banka müdürünü ülkesine iade etti

ANKARA (AA) - İran'da Öğretmenler Yatırım Fonundaki milyonlarca doları zimmetine geçirmek ve görevi sırasında yolsuzluk yapmakla suçlandığı davada 12 yıl hapis cezası alan eski Sermaye Bankası Genel Müdürü Ali Rıza Haydarabadipur, İspanya'da tutuklanmasının ardından İran'a edildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sermaye Bankasının hisselerinde en büyük pay sahibi olan Öğretmenler Yatırım Fonunu kötüye kullanmak ve görevi sırasında milyonlarca dolar yolsuzluğa karışmak suçlamasıyla başlatılan soruşturma sırasında ülkeden kaçan bankanın eski Genel Müdürü Haydarabadipur, Interpol ile iş birliği içinde İspanya'da tutuklanarak ülkeye getirildi.

Böylece ülkede yolsuzluk suçlamalarıyla hapse mahkum edilen bir kişi ilk kez Avrupa'dan İran'a iade edilmiş oldu.

Gıyabında yargılandığı mahkeme tarafından 12 yıl hapse mahkum edilen Haydarabadipur, 2016'da soruşturma devam ederken ülkeyi terk etmişti.

Haydarabadipur, İran'ın kırmızı bülten çıkarması üzerine geçen yıl haziran ayında Interpol tarafından İspanya'da gözaltına alınmıştı. Banka Müdürü Haydarabadipur, 2015 yılında 5 ay boyunca Sermaye Bankasının genel müdürlüğünü üstlenmişti.

Yolsuzluk ve zimmete para geçirmekle suçlanan Sermaye Bankası yöneticilerinin davasında şu ana kadar 7 sanık toplam 67 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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