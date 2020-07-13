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Aktüel

Islah Partisi: Bölgesel güçler, Yemen Cumhurbaşkanı'nı görevinden uzaklaştırmak istiyor

Yeniakit Publisher
2020-07-13 14:39:36 -
Islah Partisi: Bölgesel güçler, Yemen Cumhurbaşkanı'nı görevinden uzaklaştırmak istiyor

ADEN (AA) - Yemen'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi yetkililerinden Ali el-Ciradi, bölgesel ve uluslararası güçlerin Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi "görevinden uzaklaştırmak" istediğini söyledi.

Ciradi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bazı bölgesel ve uluslararası güçler, Cumhurbaşkanı Hadi'yi sahne gerisine itmek ve onun yerine üzerinde uzlaşı sağlayacakları bir formül istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Islah Partisi Medya Dairesi Başkanı Ciradi, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı şahıs olarak hedef değil. Asıl hedef; mezhepsel ve coğrafi bölünmelere göre, Yemen Cumhuriyeti'nin meşrutiyetinden uzak bir harita çizebilmek için Cumhurbaşkanı'nın uluslararası kararlarla belirlenmiş meşruiyetini alaşağı etmek."

Açıklamanın, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da son haftalarda Yemen'de yeni hükümet oluşturulması konusunda BAE destekli Güney Geçiş Konseyinin (GGK) katılımıyla yürütülen görüşmeler devam ederken yapılması ise dikkati çekti.

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