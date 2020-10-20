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Aktüel İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bini geçti
Aktüel

İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-10-20 14:29:24 -
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bini geçti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 322 artarak 31 bin 34 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 322 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 5 bin 39 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, salgın kaynaklı toplam can kaybının 31 bin 34'e, vaka sayısının da 539 bin 670'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 810'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 434 bin 676'ya ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 570 bin 243 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını kaydetti.

Lari ayrıca salgının kontrol altına alınabilmesi için ülke genelinde 3 hafta boyunca sert önlemlerin alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

- "Kovid-19'dan ölümlerde açıklanan veriler, gerçek rakamlar değil"

İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi Mesud Merdani ise can kaybı sayısının halen gerçek rakamın altında olduğunu ve açıklanan rakamların iki buçukla çarpılması halinde ülke genelindeki gerçek rakamın ortaya çıkabileceğini söyledi.

Hastanelerde boş yatak kalmadığını ve salgın kaynaklı ölüm oranlarının yükseldiğini belirten Merdani, "Hastaneler, hastalarla dolu ve uygun şartlara sahip değil." dedi.

Seyahat uyarılarına rağmen tatil günlerinde halkın şehirlerin dışına yolculuk etmesinden endişe ettiklerini dile getiren Merdani, çağrılara aldırış etmeyip şehir dışına çıkan her araçtan 1 milyon tümen (yaklaşık 270 lira) alınmasını ve toplanan meblağın koronayla mücadele için kullanılmasını önerdi.

Merdani, "Günlük 337'ye ulaşan koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı gerçek rakam değildir. Günlük kaç kişinin hayatını kaybettiğini öğrenmek için bu sayının (açıklanan resmi rakamların) iki buçukla çarpılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidildi.

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