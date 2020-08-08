  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İran: Suudi Arabistan gizli nükleer faaliyetler yürütüyor

- İran'ın UAEA Daimi Temsilcisi Kazım Garibabadi: - "Suudi Arabistan nükleer enerjiyi barışçıl şekilde kullanmak istiyorsa ajansın ilgili taahhütlerini kabul etmeli ve tamamen şeffaf bir şekilde hareket etmelidir"

Yeniakit Publisher
2020-08-08 20:05:56 -
İran: Suudi Arabistan gizli nükleer faaliyetler yürütüyor

ANKARA (AA) - İran, nükleer reaktörlerde yakıt olarak kullanılan "sarı pastanın" işlenmesi için gizli tesis kurduğu iddia edilen Suudi Arabistan'a, nükleer programını, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) denetimine açma çağrısında bulundu.

İran'ın UAEA Daimi Temsilcisi Kazım Garibabadi yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın nükleer faaliyetlerini gizli ve şeffaflıktan uzak bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Riyad yönetiminin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) taraf olduğunu ve UAEA ile kapsamlı güvenlik anlaşması yaptığını hatırlatan Garibabadi, "Suudi Arabistan buna rağmen ne yazık ki ajansın koruma önlemlerini kabul etme taahhüdünden kaçınıyor ve ajansın ısrarlı taleplerine rağmen denetimlere izin vermiyor." dedi.

Garibabadi, UAEA ve uluslararası topluma Riyad yönetiminin "gizli" nükleer programını açığa çıkarma çağrısında bulunarak, "Suudi Arabistan nükleer enerjiyi barışçıl şekilde kullanmak istiyorsa ajansın ilgili taahhütlerini kabul etmeli ve tamamen şeffaf bir şekilde hareket etmelidir." ifadelerini kullandı.

- Suudi Arabistan'ın gizli nükleer tesis kurduğu iddiası

ABD'nin Wall Street Journal gazetesi, 4 Ağustos'ta yayımladığı haberinde, Suudi Arabistan'ın Medine'nin kuzeyinde yer alan seyrek nüfuslu El-Ula kentinde uranyum madeninden sarı pasta çıkarmak için kullanılan gizli bir tesisi Çin'in desteğiyle inşa ettiğini yazmıştı.

Bunun üzerine açıklama yapan Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, söz konusu haberin doğru olmadığını savunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muharrem İnce 'Beştepe'ye giden CHP'li'nin kim olduğunu açıkladı
Siyaset

Muharrem İnce 'Beştepe'ye giden CHP'li'nin kim olduğunu açıkladı

CHP'den ayrılarak yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilen Muharrem İnce, geçtiğimiz dönemlerde tartışma konusu olan 'Beştepe'ye gi..
Amir Khan çok sevdiği Türkiye'ye geliyor
Medya

Amir Khan çok sevdiği Türkiye'ye geliyor

Hindistan sinemasının ünlü sinema oyuncusu Amir Khan yeni bir film çekmek için çok sevdiğini ifade ettiği Türkiye’ye geliyor.
Lübnan sokakları Erdoğan sloganlarıyla inledi: Canımız kanımız sana feda
Gündem

Lübnan sokakları Erdoğan sloganlarıyla inledi: Canımız kanımız sana feda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı karşılamak için sokaklara dökülen Lübnanlılar "Canımız kanımız sa..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı