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Aktüel İran Sağlık Konseyi Başkanı'ndan "Tahran'da 2 hafta karantina uygulansın" çağrısı
Aktüel

İran Sağlık Konseyi Başkanı'ndan "Tahran'da 2 hafta karantina uygulansın" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 12:43:17 -
İran Sağlık Konseyi Başkanı'ndan "Tahran'da 2 hafta karantina uygulansın" çağrısı

İSTANBUL (AA) - İran Sağlık Konseyi Başkanı Muhammed Rıza Zaferghandi, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının zirvede seyrettiği başkent Tahran'da iki hafta süreyle karantina uygulanması çağrısında bulundu.

İran devlet televizyonuna konuşan Zaferghandi, "Kovid-19 salgınının zirve noktasındayız. Salgının azalması ve hastanelerin nefes alması için Tahran'da 2 hafta süreyle karantina uygulanması gerekmektedir." dedi.

Zaferghandi, başkentteki hastanelerin yoğun bakım servislerinde yer kalmaması nedeniyle Kovid-19 hastalarının diğer şehirlerin hastanelerine yönlendirildiğini kaydetti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede dün itibarıyla toplam can kaybı 37 bin 832'ye vaka sayısı da 673 bin 250'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle günde 400'den fazla kişinin öldüğü ülkede yaklaşık 200 kişinin Tahran'da hayatını kaybettiği belirtiliyor.


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