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Aktüel İran Petrol Bakanı: "ABD yaptırımlarına karşı devlet organları birlikte hareket etmeli"
Aktüel

İran Petrol Bakanı: "ABD yaptırımlarına karşı devlet organları birlikte hareket etmeli"

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:24:28 -
İran Petrol Bakanı: "ABD yaptırımlarına karşı devlet organları birlikte hareket etmeli"

İSTANBUL (AA) - İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD'nin ülkesine yönelik ekonomik yaptırımlarına devlet organlarının birlikte karşı koyması gerektiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Meclisi'nde milletvekillerine hitap eden Zengene, "Ülke bugün, ABD, siyonist rejim (İsrail) ve iş birlikçilerinin İran halkı aleyhine yürüttüğü kapsamlı ekonomik savaşla karşı karşıyadır." dedi.

Milletvekillerine İran-Irak Savaşı günlerini hatırlatan Zengene, şunları söyledi:

"Mukaddes savunma (İran-Irak Savaşı) günlerinde olduğu gibi bugün, başta hükümet ve Meclis olmak üzere tüm devlet organları uyum içinde birlikte hareket etmelidir."

Zengene, yaptırımlar nedeniyle petrol ihracatındaki zorluklara değinerek, bakanlığının, ülkedeki petrol sanayisinin geliştirilmesi ve petrol ihracatıyla ilgili her türlü öneriye açık olduğunu ve konuyla ilgili milletvekillerinin desteğine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

İran'da şubat ayında gerçekleştirilen genel seçim sonucunda Meclis aritmetiği muhafazakarlar lehine değişmişti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani karşıtı muhafazakar milletvekilleri, hükümet aleyhinde sert eleştirilerde bulunurken, Ruhani ve kabinesi ise ABD yaptırımları nedeniyle ülkede yaşanan zorluk karşısında birlikte hareket etme çağrısı yapıyor.

Cumhurbaşkanı Ruhani, 13 Eylül Pazar günü yaptığı açıklamada, petrol gelirlerinin yaptırımlar nedeniyle son 8 yılda 120 milyar dolardan 20 milyar dolara düştüğünü söylemişti.


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