İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Afganistan'daki gruplar arasındaki ihtilafların müzakere yoluyla çözüleceğine inanıyoruz"

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Afganistan'taki gruplar arasındaki ihtilafların müzakere yoluyla çözüleceğine inandıklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ruhani ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve bölgedeki gelişmelerle ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ruhani, yeniden Afganistan Cumhurbaşkanı seçilen Gani'yi tebrik ederek Afgan mültecilere yönelik ücretsiz koronavirüs hizmeti verdiklerini ve bunu sürdüreceklerini belirtti.

Afganistan'ın güvenlik ve istikrarına önem verdiklerini kaydeden Ruhani, "Afganistan'daki gruplar arasındaki ihtilafların müzakere yoluyla ve ilkeler çerçevesinde çözüleceğine inanıyoruz. Bu konuda daima Afganistan hükümeti ve halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

Ruhani, görüşmede İran'ın Rezevi Horasan eyaletine bağlı Haf ilçesi ile Afganistan'ın Herat kenti arasındaki demiryolu hattının ekonomik ilişkiler için önemli olduğunu ve bunun hızlıca hayata geçirilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca ülkenin güneydoğusundaki Çabahar-Zahidan demiryolu hattının tamamlanması ve faaliyete geçmesiyle bölgedeki taşımacılığın gelişeceğini belirtti.

Gani de İran'ın Afgan mültecilere koronavirüsle mücadelede yaptığı yardımlar nedeniyle teşekkür ederek, Tahran yönetiminden Afganistan'daki barış ve müzakere sürecini desteklemesini talep etti.



