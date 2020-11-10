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Aktüel Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 52 can kaybı
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 52 can kaybı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 17:20:38 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 52 can kaybı

İSTANBUL (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 52 artarak, 11 bin 432'ye yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 577 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 432'ye, vaka sayısı ise 505 bin 310'a çıktı.

Açıklamada bir günde 2 bin 432 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının da 434 bin 665'e ulaştığı kaydedildi.


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