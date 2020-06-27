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Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 101 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-27 18:29:21 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 101 kişi yaşamını yitirdi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 101 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1660'a yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 101 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 69 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1660'a, vaka sayısının 43 bin 262'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen sayısının da 19 bin 938 olduğu aktarıldı.

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