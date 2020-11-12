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Aktüel Irak Meclisi, memur maaşlarının ödenmesini amaçlayan "borçlanma yasasını" onayladı
Aktüel

Irak Meclisi, memur maaşlarının ödenmesini amaçlayan "borçlanma yasasını" onayladı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 11:19:30 -
Irak Meclisi, memur maaşlarının ödenmesini amaçlayan "borçlanma yasasını" onayladı

BAĞDAT (AA) - Irak Meclisi, memur maaşlarının ödenmesi amacıyla hükümetin sunduğu borçlanma yasasını onayladı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamada, gece yarısı düzenlenen oturumda "Mali Borçlanma Yasası"nın onaylandığı belirtildi.

Bu yasaya göre, Irak hükümeti boşalan hazine için Merkez Bankası ve diğer kamu bankalarından borç alacak. Alınan borçlarla 2 aydır geciken memur maaşlarının ödenmesi bekleniyor.

Irak hükümeti ekim ayında, memur maaşlarının ödenmesi için parlamentoya 41 trilyon dinarlık (yaklaşık 34 milyar dolar) iç borçlanma yasa tasarısı sunmuştu.

Diyala, Babil, El-Müsenna, Zikar ve Kerbela kentlerinde sağlık, petrol, hizmet ve eğitim sektörlerinde çalışan yüzlerce memur, eylül ve ekim ayı maaşlarının ödenmemesi üzerine 8 Kasım Pazar günü genel greve gitmişti.

- IKBY, petrol geliri vermeden bütçe alamayacak

Irak Meclisi'ndeki oturumu Kürt milletvekilleri ise boykot etti.

Onaylanan yasa uyarınca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) aylık 320 milyar dolarlık bütçe gönderilmeyecek. IKBY'nin Bağdat'tan aylık bütçesini alması için petrol, sınır ve gümrük gelirlerini Bağdat'a teslim etmesi gerekiyor.

IKBY'nin ihraç ettiği petrol gelirlerinden Bağdat'a teslim edeceği miktar ise Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) tarafından belirlenecek.

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