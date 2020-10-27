  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Husilerin sözde hükümetindeki bakan uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti
Aktüel

Husilerin sözde hükümetindeki bakan uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-27 12:40:49 -
Husilerin sözde hükümetindeki bakan uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Yemen'deki Husilere bağlı sözde hükümetin Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Zeyd, başkent Sana'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Husi hükümetin Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Usame Sari sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı açıklamada, Bakan Hasan Zeyd'in (66), Sana'daki Hidde bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir grubun ateş açması sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.

Zeyd ayrıca Husilerle müttefik olan El-Hak Partisi'nin Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hatay'da terör saldırısı! Canlı bomba kendisini patlattı
Gündem

Hatay'da terör saldırısı! Canlı bomba kendisini patlattı

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın canlı bombanın kendisini patlatması nedeniyle gerçekleştiği belirt..
Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan cevabını aldı
Dünya

Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan cevabını aldı

Azerbaycan ordusu, ateşkese rağmen saldıran işgalci Ermenistan askerlerini geri püskürttü.
Akit'in Acun Ilıcalı ve Seda Sayan haberi, uçkur düşkünü solak medyaya dert oldu
Gündem

Akit'in Acun Ilıcalı ve Seda Sayan haberi, uçkur düşkünü solak medyaya dert oldu

Uçkur düşkünü Solak medya, Acun Ilıcalı'nın yeni programını ve şarkıcı Seda Sayan'ın pespayeliğini gözler önüne seren Akit'i hedef aldı. ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay