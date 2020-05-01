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Aktüel

Husiler, alıkoydukları 35 kişiyi Kovid-19 nedeniyle serbest bıraktıklarını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 22:21:05 -
Husiler, alıkoydukları 35 kişiyi Kovid-19 nedeniyle serbest bıraktıklarını açıkladı

SANA (AA) - Yemen'deki İran destekli Husilerin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alıkoydukları 35 kişiyi serbest bıraktığı belirtildi.

Husilere bağlı SABA ajansında yer alan habere göre, Kovid-19'la mücadele kapsamında 7 kentte 35 mahkum serbest bırakıldı.

Bu kişilerin sözde mahkemelerce haklarında açılan mali davalarda verilen hapis cezaları nedeniyle mahkum olduğu aktarıldı.

- Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları

Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakaları dün kaydedilmişti.

Yemen hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Yüksek Ulusal Komitesinden dün yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 sebebiyle iki kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Ayrıca bir kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 6'ya yükseldiği, bir kişinin de tedavi sonrası sağlığına kavuştuğu aktarılmıştı.

Yemen Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez 10 Nisan'da Hadramevt ilinde bir kişide virüs tespit edildiğini bildirmiş ancak daha sonra uygulanan tedavi sonrası hastanın iyileştiği açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi ise daha önce yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Yemen'de yayılmış ancak tespit edilmemiş olabileceğini belirtmişti.

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