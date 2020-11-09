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Ekonomi "Helal akreditasyon" alanında Kazakistan'la iş birliğinde ilk somut adım atıldı
Ekonomi

"Helal akreditasyon" alanında Kazakistan'la iş birliğinde ilk somut adım atıldı

HAK ve NCA'nın helal akreditasyon alanında teknik iş birliği ve eğitim çerçevesinde birlikte çalışmaları kararlaştırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 17:06:50 -
"Helal akreditasyon" alanında Kazakistan'la iş birliğinde ilk somut adım atıldı

ANKARA (AA) - Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ve Kazakistan Ulusal Akreditasyon Merkezinin (NCA) helal akreditasyon alanında eğitim ve teknik iş birliği açısından birlikte çalışmalarına karar verildi.

HAK'tan yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım 2019'da gerçekleştirilen Türkiye-Kazakistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı çerçevesinde, Ticaret Bakanlığı ile Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde, HAK ile NCA'nın aldıkları ortak çalışma kararı hayata geçirildi.

Bu kapsamda atılan ilk somut adımla HAK ile NCA'nın helal akreditasyon alanında teknik iş birliği ve eğitim konularında birlikte çalışması kararlaştırılırken, böylece Türkiye'nin helal akreditasyon alanında Kazakistan'a yol göstermesinin önü açıldı.

NCA'dan gelen teknik heyet, Ankara'da HAK ev sahipliğinde ağırlanacak ve Kazakistan'ın helal kalite altyapısı başta olmak üzere helal eksenindeki çeşitli alanlar üzerine çalışmalar yapılacak.

- Kazakistan'da helal ürünlere talep arttı

Açıklamada yer alan bilgilere göre, Kazakistan, 2006'da ülkede üretilen ve tüketilen helal ürünlerle ilgili birçok standart belirledi ve bu konuda düzenlemelere gitti.

Helal ürünlere yönelik talebin artış gösterdiği ülkede şirketler, küresel helal pazarında yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Helal Expo fuarlarında Kazak şirketleri ülkelerini başarıyla temsil ederken, bu ülkede yerli sermaye tarafından imal edilen helal ürünlerin kalitesi de artıyor.





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