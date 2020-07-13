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Gürcistan'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a barış çağrısı

Gürcistan Cumhurbaşkanlığı: - "Bölgemizdeki barış ve güvenlik, Gürcistan'ın yanı sıra dost ve ortak ülkelerimiz olan Azerbaycan ve Ermenistan'ın gelecekteki gelişimi ve refahı için önemlidir"

Yeniakit Publisher
2020-07-13 21:03:12 -
Gürcistan'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a barış çağrısı

TİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanlığı, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığından Ermenistan'ın Azerbaycan'a top atışlarıyla saldırı girişiminin ardından yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalardan üzüntü duyduğu belirtildi.

Dünya genelinde Kovid-19 salgınına karşı verilen mücadele sırasında küresel dayanışmanın son derece önemli olduğu kaydedilen açıklamada, "Bugün hepimiz görünmez bir düşmana karşı (Kovid-19 salgını) birlikte savaşırken, uluslararası dayanışma ve küresel istikrarın korunması büyük önem taşımaktadır." ifadelere yer verildi.

Gürcistan'ın sınır komşuları olan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmanın sadece barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Bölgemizdeki barış ve güvenlik, Gürcistan'ın yanı sıra dost ve ortak ülkelerimiz olan Azerbaycan ve Ermenistan'ın gelecekteki gelişimi ve refahı için önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.


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