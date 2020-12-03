  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME 4 - Kahramanmaraş'ta polis ekibine silahla ateş edildi: 1 şehit, 1 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME 4 - Kahramanmaraş'ta polis ekibine silahla ateş edildi: 1 şehit, 1 yaralı

Cinayetten aranan zanlının ekibe ateş etmesi sonucu bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı - Otelden kaçma anı güvenlik kameralarınca görüntülenen zanlı, av malzemelerinin satıldığı iş yerinden mermi alırken yakalandı ZANLININ YAKALANMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:57:22 -
GÜNCELLEME 4 - Kahramanmaraş'ta polis ekibine silahla ateş edildi: 1 şehit, 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden polis ekibine silahla ateş edilmesi sonucu bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı, saldırgan yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'daki cinayetten aranan Muhammet Karataş'ın (22) eşkaline uygun birinin İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu, bu kişinin otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3. katta bulunan otel odasına gittikleri sırada üst kat merdiven boşluğundan polislere ateş edildi.

Açılan ateş sonucu biri ağır 2 polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerden biri kurtarılamayarak şehit oldu.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Özel harekat polisleri otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da bölgeye gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Otelden kaçan zanlının yakalanması için kent genelinde çalışma başlatıldı.

Şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler arttırılırken kontrol noktalarında durdurulan araçlarda kimlik kontrolleri yapıldı.

- Av malzemelerinin satıldığı iş yerinden mermi alırken yakalandı

Ekipler, zanlı Muhammet Karataş'ı Oduncular Sitesi'ndeki av malzemelerinin satıldığı iş yerinden mermi alırken yakaladı.

Yaralı yakalanan şüpheli, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.

Zanlının hastaneye getirilişi sırasında çevredekiler tepki gösterdi.

- Şüphelinin kaçma anı güvenlik kamerasında

Zanlının olayın ardından otelden kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda otelin kapısından koşarak çıkan şüphelinin kalabalığın arasında hızlıca ilerlemesi yer alıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk salgının sona ereceği tarihi açıkladı
Sağlık

Bilim Kurulu Üyesi Öztürk salgının sona ereceği tarihi açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, Koronavirüs salgınının, 2021 yılında biteceğine ilişkin görüşlerin o..
Tarihi anlaşma damga vurmuştu! Katar'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Tarihi anlaşma damga vurmuştu! Katar'dan Türkiye açıklaması

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında yapılan görüşmenin ardından Katar ..
Enflasyon rakamları açıklandı
Ekonomi

Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,0..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay