GÜNCELLEME 4 - Kahramanmaraş'ta polis ekibine silahla ateş edildi: 1 şehit, 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden polis ekibine silahla ateş edilmesi sonucu bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı, saldırgan yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Antalya'daki cinayetten aranan Muhammet Karataş'ın (22) eşkaline uygun birinin İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu, bu kişinin otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3. katta bulunan otel odasına gittikleri sırada üst kat merdiven boşluğundan polislere ateş edildi.

Açılan ateş sonucu biri ağır 2 polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerden biri kurtarılamayarak şehit oldu.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Özel harekat polisleri otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da bölgeye gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Otelden kaçan zanlının yakalanması için kent genelinde çalışma başlatıldı.

Şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler arttırılırken kontrol noktalarında durdurulan araçlarda kimlik kontrolleri yapıldı.

- Av malzemelerinin satıldığı iş yerinden mermi alırken yakalandı

Ekipler, zanlı Muhammet Karataş'ı Oduncular Sitesi'ndeki av malzemelerinin satıldığı iş yerinden mermi alırken yakaladı.

Yaralı yakalanan şüpheli, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.



Zanlının hastaneye getirilişi sırasında çevredekiler tepki gösterdi.

- Şüphelinin kaçma anı güvenlik kamerasında

Zanlının olayın ardından otelden kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda otelin kapısından koşarak çıkan şüphelinin kalabalığın arasında hızlıca ilerlemesi yer alıyor.



