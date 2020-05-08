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GÜNCELLEME 2 - İran'ın başkenti Tahran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

DETAYLAR EKLENDİ, ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:23:36 -
GÜNCELLEME 2 - İran'ın başkenti Tahran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

ANKARA (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 00.48'de 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan Ulusal Kriz Yönetimi Başkanı İsmail Neccar, çevredeki kentlerden de hissedilen depremin binalarda hasara yol açmadığını belirtti.

Deprem anında panikle dışarıya çıkmaya çalışan kişilerin yaralandığına dikkati çeken Neccar, panikle evinden kaçmaya çalıştığı sırada duvara çarparak beyin sarsıntısı geçiren 60 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Neccar, deprem sırasında yaşadıkları panik nedeniyle 33 kişinin yaralandığını belirtti.

Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi de Tahran'ın batısında deprem anında kalp krizi geçiren bir kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Öte yandan Sismoloji Merkezi Başkanı Ali Muradi, 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 3,9 şiddetinde 38 artçı sarsıntının gerçekleştiği bilgisini verdi.

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