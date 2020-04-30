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Aktüel

Gazzeli kadınlar, ramazan sofralarına lezzet katıyor

Han Yunus'taki El-Beraim Kalkınma Derneğine ait mutfakta çalışan Gazzeli 10 kadın, ramazan ayına özel lezzetlerin iftar ve sahur sofralarına ulaşmasını sağlıyor - Kovid-19 tedbirlerini gözeterek çalışan kadınlar, sebzeli, etli börek çeşidi "senbusek", içli köfte gibi yiyeceklerin siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:15:31 -
Gazzeli kadınlar, ramazan sofralarına lezzet katıyor

HAN YUNUS (AA) - HANİ EŞ ŞAİR - Gazze Şeridi'ndeki bir sivil toplum kuruluşunda çalışan kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere riayet ederek, ramazan ayına özel lezzetlerin iftar ve sahur sofralarına ulaşmasını sağlıyor.

Han Yunus kentindeki El-Beraim Kalkınma Derneğine ait mutfakta çalışan Gazzeli 10 kadın, ramazan sofralarının vazgeçilmezi geleneksel yiyecekleri hazırlıyor.

Gazzeli kadınlar, üretim aşamasında bu sene öncekilerden farklı şekilde bazı istisnai uygulamaları gözetiyor. Mutfakta, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'dan korunmak, hem çalışma ortamının hem de satışa sunulacak ürünlerin güvenliğini sağlamak adına ek hijyen kurallarına dikkat ediliyor, koruyucu kıyafetler kullanılıyor.

Dernek, bu şekilde ihtiyaç sahibi kadınlara iş ortamı sağlayarak bölgedeki zor yaşam koşullarının üstesinden gelmeleri konusunda onlara destek olmaya çalışıyor.

Yıl boyunca aktif olan mutfağın, ramazan ayında üretimi iki katına çıkması ise daha fazla kadın için iş imkanı anlamına geliyor.

Mutfaktaki çalışma tam bir koordinasyon ve iş birliği içinde yürütülüyor. Bir makinanın parçaları gibi herkes sırasıyla ve titizlikle görevini yerine getirerek, bütünlük içerisinde ve daha kısa sürede üretim tamamlanıyor.

- Ramazan ayında siparişler artıyor

Mutfak müdürü Hıtam Arafat, gelen talepleri karşılayabilmek için çalışmalarına ramazandan önce başladıklarını söyledi.

Bu sene salgına rağmen ramazan ayında siparişlerin arttığına işaret eden Arafat, sebzeli, etli börek türü olan "senbusek", içli köfte, saçta yufka gibi özellikle ramazan ayında aranan lezzetlere ağırlık verildiğini belirtti.

- Mutfakta Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Arafat, salgın nedeniyle mutfakta yeni önlemler alındığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Eldiven, maske, koruyucu kıyafet gibi önlemlerle hem çalışanların hem de toplumun sağlığını korumaya dikkat ediyoruz. Ayrıca hazırlığı tamamlanan ürünleri mutfaktan çıkmadan önce sterilize bir şekilde paketliyoruz."

Arafat, havaların ısınmasıyla, koruyucu kıyafetlerin çalışanları biraz zorlasa da önlemlerden taviz verilmediğini belirtti.

Ramazan ayındaki talep artışı nedeniyle çalışan sayısının iki katına çıkarıldığını söyleyen Arafat, "Ramazan öncesi 5 olan çalışan sayısı şimdi 10'a çıktı." dedi.

- Bayram hazırlıkları

Arafat, ramazan ayının ortalarında ise bayram hazırlıklarına başlanacağını ifade etti.

Bayram için kek, "mamul" gibi tatlıların yapılacağını belirten Arafat, ramazana has lezzetlerin hazırlanması için yaklaşık 60 kadına daha iş imkanı sağlamayı planladıklarını söyledi.

Arafat ayırca virüsün bölgede yayılması durumunda mutfağın tamamen kapatılabileceği ihtimaline de dikkati çekti.

Bu ihtimali göz önüne alarak buzdolabında bekleyebilecek yiyeceklerden fazla miktarlarda hazırlamaya gayret ettiklerini ifade eden Arafat, ihtiyaç halinde satışa sunmak için talepten daha fazla üretim yaptıklarını sözlerine ekledi.

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