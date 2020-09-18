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Aktüel Gazze'de Kovid-19 sürecinde ihtiyaç sahibi hastalara mobil klinikler aracılığıyla hizmet veriliyor
Aktüel

Gazze'de Kovid-19 sürecinde ihtiyaç sahibi hastalara mobil klinikler aracılığıyla hizmet veriliyor

- İhtiyaç sahipleri mobil kliniklerin sunduğu muayene, ultrason, laboratuvar analizi, ilaç dağıtımı ve besin takviyeleri gibi sağlık hizmetlerinden yararlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:19:25 -
Gazze'de Kovid-19 sürecinde ihtiyaç sahibi hastalara mobil klinikler aracılığıyla hizmet veriliyor

GAZZE (AA) - NUR EBU IYŞE - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde mobil klinikler halka sağlık hizmeti sunuyor.

Sivil toplum kuruluşu olan Sağlık Çalışma Komiteleri Birliği (UHWC) denetiminde yürütülen sağlık hizmeti kapsamında çalışan 6 mobil klinik, Gazze Şeridi'nde farklı bölgelerde faaliyet gösteriyor.

"El-Himaye" (Koruma) adıyla yürütülen projenin müdürü Suheyl et-Tanani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobil klinik hizmetinin, salgının yayılması endişesiyle bazı kliniklerin kapatılması ve vatandaşların kısıtlı sokağa çıkma durumunun ardından başlatıldığını belirtti.

Tanani, ağustos ayının son günlerinden bu yana bölgede 6 mobil kliniğin hizmet verdiğini aktardı.

Kliniklerden birinin jinekoloji alanına tahsis edildiğine işaret eden Tanani, birliğin kadınların kolaylıkla ulaşımı için bu klinik için ücretsiz bir telefon hattı kurduğunu söyledi.

Tanani, proje kapsamında muayene, ultrason, laboratuvar analizi, ilaç dağıtımı ve besin takviyeleri gibi hizmetlerin sunulduğunu aktardı.

- Ücretsiz sağlık hizmeti

Bölgedeki zor ekonomik ve sosyal şartlara rağmen tüm sağlık hizmetlerinin ücretsiz sağlandığını kaydeden Tanani, projenin başarılı olmasının ve halktan alınan olumlu tepkinin gelecek dönemlerde bu fikrin diğer kentlerde de uygulanmasına olumlu katkı sunduğunu söyledi.

Projede yer alan kadın doğum uzmanı Beydan et-Teyyan ise "Kovid-19 neticesinde oluşan zor şartlar altında ihtiyacı olan tüm kadınlara sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Teyyan, ayrıca çalışmalar sırasında Kovid-19 önlemlerine de riayet edildiğini sözlerine ekledi.

Gazze'de bölge içinden ilk enfekte vakasının tespitiyle 24 Ağustos'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Sokağa çıkma yasağı daha sonra bölge sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği şekilde gevşetilmişti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Gazze'de mart ayından bu yana Kovid-19 nedeniyle 16 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 176 kişide virüs tespit edildi.

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