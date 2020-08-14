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Aktüel

Gazze'de İsrail'e ait İHA düşürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-14 14:35:49 -
Gazze'de İsrail'e ait İHA düşürüldü

GAZZE (AA) - Gazze'deki silahlı direniş örgütlerinden Mücahitler Hareketi, Gazze'nin doğu bölgesinde İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) düşürdüklerini açıkladı.

Mücahitler Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, hareket mensubu keskin nişancıların, Gazze'nin doğu bölgesinde İsrail'e ait Quadcopter tipi bir İHA tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, İHA'nın keskin nişancılar tarafından ateş açılarak düşürüldüğü aktarıldı.

İsrail'in Quadcopter tipi İHA'ları istihbarat operasyonlarında kullandığı, son zamanlarda Gazze hava sahasında kullanımını yoğunlaştırdığı belirtiliyor.

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